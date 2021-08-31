31.08.2021, 08:34
С четверга начнут возвращать деньги из второй пенсионной ступени(31)
Foto: Argo Ingver
Выплаты людям, покидающим вторую пенсионную ступень, начнут осуществлять 2 сентября.
Выплаты будет производить в произвольном порядке Пенсионный центр. Деньги будут выплачивать в течение месяца всем, кто подал заявление об изъятии средств из второй пенсионной ступени не позднее 31 марта 2021 года, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ETV+.
Информация о сумме будет приходить при поступлении платежа на расчетный счет. В пояснении к платежу указывается ставка и сумма удержанного подоходного налога.
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