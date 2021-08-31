С четверга начнут возвращать деньги из второй пенсионной ступени

Выплаты будет производить в произвольном порядке Пенсионный центр. Деньги будут выплачивать в течение месяца всем, кто подал заявление об изъятии средств из второй пенсионной ступени не позднее 31 марта 2021 года, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ETV+.