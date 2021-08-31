31.08.2021, 07:31
ВИДЕО | Один, два, три... Как менялось лицо Алара Кариса во время подсчета голосов(16)
Вчера Алар Карис в первом туре президентских выборов получил всего 63 голоса вместо необходимых 68. Интересно посмотреть, как менялось выражение его лица во время подсчета голосов, ведь не каждый день баллотируешься в президенты. Смотрите видео!
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