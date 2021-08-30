30.08.2021, 17:13
ВИДЕО | Кая Каллас: кандидат извне не должен становиться объектом торга(27)
Премьер-министр Кая Каллас разочарована тем, что сегодня не удалось выбрать президента, но отметила, что завтра будет новый день и новые два тура голосования.
”Если вы пристально следите за политикой, то, наверное, заметили, что если утром оппозиционные депутаты пытаются сформировать представление, будто неясно, будет ли коалиция единогласной, то можете быть уверены, что это они сами жаждут игры. Ни один голос из коалиции никуда не пропал и все наши люди проголосовали так, как мы между собой решили”, — сказала Каллас.
Она отметила, что кандидат извне, выдвижение которого обсуждалось в том числе с руководством оппозиционных партий, не должен становиться объектом торга.
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