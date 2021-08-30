ВИДЕО | Кая Каллас: кандидат извне не должен становиться объектом торга

”Если вы пристально следите за политикой, то, наверное, заметили, что если утром оппозиционные депутаты пытаются сформировать представление, будто неясно, будет ли коалиция единогласной, то можете быть уверены, что это они сами жаждут игры. Ни один голос из коалиции никуда не пропал и все наши люди проголосовали так, как мы между собой решили”, — сказала Каллас.