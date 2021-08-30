Кристина Каллас призывает выдвинуть Керсти Кальюлад на второй срок

”Происходящее в Рийгикогу удручает. Уже второй раз [депутаты] не справляются с избранием президента. Похоже, они не способны видеть целостную картину”, — пишет Каллас в соцсетях. По ее мнению, нынешние выборы стали символом беспомощности и неспособности мыслить наперед, депутаты делают столь важный выбор будто бы впопыхах, не успев нормально подготовится после летних каникул. ”Процесс управления превращается в фарс, доверие народа к руководителям подрывается, а ценность института президента получает сильный удар”, — говорит Каллас.

”Зачем быть спикером Рийгикогу и премьер-министром, если ты не можешь обеспечить выполнение одного их самых важных твоих должностных обязанностей — избрания достойного президента государства? Зачем быть спикером Рийгикогу, если ты не умеешь, не хочешь или не в состоянии управлять? Для того, чтобы утвердится в собственных глазах, что ты был спикером Рийгикогу?”, — рассуждает Каллас.

По ее мнению, партии реформ нужно перестать плясать под дудку Ратаса и следует понять, что выборы президента — это не что-то обыденное. Соцдемам при этом пора осознать, что и от них тоже зависит, кто станет новым президентом.

”Керсти Кальюлайд — это президент, который доказал, что не боится стоять за защите Конституции ЭР, не боится высказываться на болезненные темы, не боится открывать во внешних отношениях двери там, где до этого они были для Эстонии закрыты. Партия реформ и социал-демократы, проявите государственное мужество и завтра утром представьте Керсти Кальюлайд кандидатом в президенты”, — призвала Каллас.

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