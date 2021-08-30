ВИДЕО | Раймонд Кальюлайд: процесс избрания президента настолько плохо организован, что многие достойные кандидаты отказываются от участия

"Я думаю, что в Эстонии не два и не три, а намного больше людей, которые могли бы стать кандидатами в президенты. Но сам процесс избрания президента настолько плохо организован спикером Юри Ратасом, что многие достойные кандидаты отказываются даже думать о том, чтобы участвовать в президентских выборах. И это — большая проблема", — уверен Кальюлайд.