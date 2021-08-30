Председателем правовой комиссии Рийгикогу стал Марек Юргенсон
Внеочередные выборы прошли в связи с уходом с должности председателя комиссии Яануса Карилайда, который был избран председателем фракции Центристской партии Эстонии.
В комиссию также входят Сулев Каннимяэ, Яанус Карилайд, Уно Каскпейт, Тармо Круузимяэ, Анти Пооламетс, Урве Тийдус и Вилья Тоомаст.
Правовая комиссия — это постоянная комиссия Рийгикогу, которая разрабатывает и рассматривает законопроекты, касающиеся частного права, уголовного права и внутренней безопасности, а также проекты законов, регулирующие работу полицейской службы, пограничной охраны и службы спасения. К сфере деятельности правовой комиссии относятся законы, регулирующие деятельность адвокатов, нотариусов, присяжных переводчиков, судебных исполнителей и управляющих имуществом банкрота. Комиссия осуществляет контроль деятельности правительства и проведения реформ в своей сфере.