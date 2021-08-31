Сравните заработки! Приложение по зарплате дополнено данными по гендерному признаку и прогнозом на будущее

При обновлении приложения изначально исходили из базового принципа, что обеспечение равных возможностей является обязанностью общества и служит общим интересам. Использование достоверных данных, например, во время переговоров по зарплате, помогает уменьшить неравенство в обществе в целом. Кроме того, повышение осведомленности работодателей является важным аспектом решения проблемы неравенства в оплате труда и нынешние решения повлияют на будущее, включая пенсии.

Исследователь данных из Департамента статистики Кадри Рооталу отметила, что приложение дополнилось целым рядом новых групп профессий. ”Посмотреть зарплаты новых групп профессий можно как по Эстонии в целом, так и по уездам. Статистика относительно наиболее распространенных профессий представлена в большем количестве уездов. Относительно менее распространенных профессий статистика может отображаться только по наиболее крупным уездам”, — пояснила Рооталу.

В сравнении с предыдущей версией приложения, по словам Рооталу, есть также различия в определении групп профессий. Обновленное приложение исходит строго из классификатора профессий. ”Приложение позволяет сравнить, например, свою зарплату с другими людьми той же профессии, причем по признаку пола. Таким образом, каждая женщина может получить четкую картину, конкурентоспособна ли ее зарплата в сравнении с зарплатой мужчин”, — добавила Рооталу.

В качестве совершенно нового и наиболее важного компонента в приложение добавлено сравнение заработной платы мужчин и женщин по уездам и профессиям. По-прежнему можно быстро и просто найти информацию по медианной оплате труда, добавилась также карта Эстонии, на которой показана средняя оплата труда по уездам и профессиям.