Сравните заработки! Приложение по зарплате дополнено данными по гендерному признаку и прогнозом на будущее
При обновлении приложения изначально исходили из базового принципа, что обеспечение равных возможностей является обязанностью общества и служит общим интересам. Использование достоверных данных, например, во время переговоров по зарплате, помогает уменьшить неравенство в обществе в целом. Кроме того, повышение осведомленности работодателей является важным аспектом решения проблемы неравенства в оплате труда и нынешние решения повлияют на будущее, включая пенсии.
Исследователь данных из Департамента статистики Кадри Рооталу отметила, что приложение дополнилось целым рядом новых групп профессий. ”Посмотреть зарплаты новых групп профессий можно как по Эстонии в целом, так и по уездам. Статистика относительно наиболее распространенных профессий представлена в большем количестве уездов. Относительно менее распространенных профессий статистика может отображаться только по наиболее крупным уездам”, — пояснила Рооталу.
В сравнении с предыдущей версией приложения, по словам Рооталу, есть также различия в определении групп профессий. Обновленное приложение исходит строго из классификатора профессий. ”Приложение позволяет сравнить, например, свою зарплату с другими людьми той же профессии, причем по признаку пола. Таким образом, каждая женщина может получить четкую картину, конкурентоспособна ли ее зарплата в сравнении с зарплатой мужчин”, — добавила Рооталу.
В качестве совершенно нового и наиболее важного компонента в приложение добавлено сравнение заработной платы мужчин и женщин по уездам и профессиям. По-прежнему можно быстро и просто найти информацию по медианной оплате труда, добавилась также карта Эстонии, на которой показана средняя оплата труда по уездам и профессиям.
В результате сотрудничества был подготовлен также прогноз, с помощью которого можно оценить вероятность, что в будущем людей определенной профессии заменят машины или роботы. Указана также доля работников старше 55 лет, работающих в конкретной профессии, и этот показатель позволяет оценить, ожидается ли в ней в ближайшие годы нехватка рабочей силы.
В качестве последнего дополнения в приложении можно найти прогноз по пенсии, где упрощенным образом рассчитывается теоретическая средняя пенсия для мужчин и женщин в будущем. Цель прогноза — показать, что различие в зарплатах у мужчин и женщин станет после достижения ими пенсионного возраста различием в размере их будущих пенсий.
Уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза Пакоста отметила, что осведомленность, основанная на различных исследованиях, очень помогает уменьшить разрыв зарплатах по признаку пола. ”Мы опробовали приложение по зарплате среди мужчин и женщин как в городах, так и в сельской местности, как среди школьников, так и работодателей, и результатом было удивление, действительно ли разница столь велика, или радость, что по той или иной специальности различие в оплате труда невелико, т.е. нормальное. Справедливость в оплате труда очень волнует людей и поможет получить более справедливые результаты в отношении одной и той же профессии”, — прокомментировала Пакоста.
Обновление приложения по заработной плате, проходившее в сотрудничестве нескольких учреждений, получило поддержку в рамках программы Европейского союза по правам, равноправию и гражданству (2014–2020). Разработка базируется на научных исследованиях и дополнительно к эстонскому языку может использоваться как на русском, так и английском языках, что делает ее более доступной для всех, кто действует на рынке труда Эстонии.
Ознакомиться с приложением можно на сайте департамента palgad.stat.ee/ru.