Swedbank расширяет возможности бесконтактных платежей и способов оплаты

Клиенты Swedbank могут привязать свою дебетовую или кредитную карточку Mastercard к смарт-аксессуарам, которые поддерживают Fidesmo Pay или Manage-Mii. Это поставщики услуг цифровых платежей, которые предлагают услугу бесконтактной оплаты, позволяющую расплачиваться множеством различных смарт-аксессуаров, включая смарт-часы, браслеты, кольца и брелоки.

«Сегодня каждый второй платёж по дебетовой или кредитной карточке производится бесконтактным способом. Это быстрый, удобный и безопасный способ оплаты товаров и услуг. Мы очень рады добавить Fidesmo Pay и Manage-Mii в наш портфель цифровых услуг, что позволяет осуществлять быстрые платежи с более широким спектром аксессуаров», – пояснила руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

79 000 клиентов Swedbank в Эстонии ежедневно совершают платежи с помощью смарт-устройств. По сравнению с началом 2021 года этот показатель увеличился на 37%. Это также привело к быстрому увеличению количества бесконтактных платежей с использованием смарт-устройств – в 2,8 раза по сравнению с началом года.

«Наше новое решение также позволяет превратить в средство оплаты, например часы, доставшиеся в наследство от бабушки, если ремешок для часов будет с чипом, который позволяет производить оплату. Многие подвески, кольца и другие аксессуары водонепроницаемы, поэтому варианты оплаты также доступны, например, в спа-салоне или на пляже. Помимо авторучек и брелоков, доступны и более интересные решения, например, повседневные рубашки с чипом, вшитым в рукав, так что Вы можете расплачиваться, просто проведя рукой над платёжным терминалом», – добавила Раагметс.

Среднестатистический клиент Swedbank, совершает в Эстонии 22 бесконтактных платежа в месяц, 20% этих клиентов используют смарт-устройства для совершения таких платежей, а средняя сумма одного платежа составляет 12 евро.