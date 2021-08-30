Как можно изменить выборы президента? "Пусть выбирают как Папу Римского — пока из трубы не пойдет белый дым"

Перед каждыми президентскими выборами начинают обсуждать один и тот же вопрос: если политик не в состоянии выбрать президента, то пусть его выберет народ. В поддержку прямых выборов больше всего выступали политики из Центристской партии, а теперь к ним прибавились и члены EKRE.

Председатель Центристской партии и спикер Рийгикогу Юри Ратас напомнил, что центристы уже не раз начинали в Рийгикогу обсуждение законопроекта о прямых выборах и планируют вновь начать обсуждение во время осенней сессии Рийгикогу.

Урмас Рейнсалу (Isamaa), Ханно Певкур (Партия реформ) и Эйки Нестор (Социал-демократическая партия) предлагают варианты того, как можно изменить систему выборов президента, чтобы она лучше работала.