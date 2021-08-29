29.08.2021, 21:23
Известный эстонский велосипедист попался пьяным за рулем: "я делал это миллион раз"(9)
Foto: Rauno Volmar
Чемпион СССР по шоссейным гонкам Рихо Суун попался на вождении автомобиля в пьяном виде, пишет Kroonika.
Вчера полиция проводила выборочную проверку возле развалин монастыря в Пирита и остановила Mercedes Сууна. Выяснилось, что мужчина пьян.
Когда журналисты ”Reporter” прибыли на место, он не стал скрывать того, кто он. ”Я Рихо Суун, бывший профессиональный велосипедист. И да, так случилось”, — произнес он в камеру. ”Накануне вечером у нас была встреча. Лучших друзей, всех, с кем я когда-то занимался велоспортом. Это их не касается. Это теперь моя проблема”, — заявил спортсмен.
Кроме этого, он сказал, что ”миллион раз ездил пьяным за рулем” и аргументировал это тем, что едет осторожно и никого опасности не подвергает.
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