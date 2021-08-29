ОБЗОР | Самые громкие скандалы, в которые попадали президенты Эстонии

Насилие со стороны Леннарта Мери

В интервью, данном в мае прошлого года, бывшая первая леди Регина Мери не подтвердила, но и не опровергла слухи о том, что ее бывший муж и первый после восстановления независимости президент Эстонии Леннарт Мери применял физическую силу в отношении женщин.

Рюйтель перепутал День победы и День независимости

Если в июне 2002 года президент Арнольд Рюйтель на параде в Пылва поздравил Раплаский отряд с Днем независимости, то 24 февраля 2006 года на параде Сил обороны на площади Вабадузе он поздравил всех военнослужащих с Днем победы, который на самом деле отмечается 23 июня.

Судьбоносный поцелуй Эвелин Ильвес на террасе кафе Komeet

Хотя слухи об охлаждении отношений президентской четы появились в светской хронике уже давно, настоящая бомба взорвалась утром 22 августа 2014 года