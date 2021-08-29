Confido временно снижает стоимость антигенного теста на коронавирус

С утра понедельника, 30 августа, до вечера среды, 1 сентября, проводимый медицинским работником антигенный тест будет стоить 17 евро вместо 49 евро. После теста человеку выдается сертификат, соответствующий международным стандартам. Для получения скидки при предварительном бронировании следует указать кодом ”TEREKOOL”.

Регистрация откроется в понедельник в 9 утра в среде бронирования Confido.

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