Первые номера в Ласнамяэ: кого выдвинули партии

"14 лет своей жизни я прожил в Ласнамяэ. На берегу Ласнамяэского канала выросли мои дети, поэтому этот район близок моей душе", — прокомментировал выбор избирательного округа Андрус Ваарик.

На выборах 2019 года в Рийгикогу Ваарик баллотировался по таллиннскому округу номер 1 (районы Пыхья-Таллинн, Хааберсти и Кристийне), набрал 495 голоса, этого оказалось недостаточно для попадания в парламент.

Известно, что в Ласнамяэ первым номером центристов станет действующий мэр Михаил Кылварт, EKRE — Март Хельме, а Партии реформ — Кристина Шмигун-Вяхи.

Что касается Ваарика, долгое время работал в Таллиннском городском театре, а в апреле 2021 года стал актером пярнуского театра "Эндла". Снимался в фильмах "Все мои Ленины", "Пересечение", "Убойная сила-4", "Георг", "Магнус", "Земля ветров", "Зеленые коты".

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.