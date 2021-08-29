В столкновении двух легковушек пострадали молодая женщина и восьмилетняя девочка

Авария произошла 28 августа в 12:56 на 69 км шоссе Выру-Куйгасту-Тырва в Валгамаа, где 23-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Golf Variant при совершении поворота налево врезался в двигавшийся по главной дороге легковой автомобиль Audi A4 Avant, которым управляла 39-летняя женщина.

Пассажиры Audi — 21-летняя женщина и восьмилетняя девочка — были доставлены в больницу для проверки.

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