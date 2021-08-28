"Я никогда раньше так серьезно не болел": глава Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер вновь госпитализирован с коронавирусом

По мнению Рийны Солман, бывшего министра народонаселения и председателя женского совета IREN, домашнее лечение не так эффективно, как в медицинских учреждениях. ”Все-таки в больнице лекарство попадает прямо в вену. Прием таблеток дома не особо помог. Врачи также рекомендовали продолжить лечение в больнице”. По словам Солман, состояние Сеэдера ухудшилось после того, как его выписали из больницы, но теперь состояние стабилизировалось.

Солман признала, что, находясь дома, Хелир-Валдор Сеэдер много работал. "В больнице заставят больше отдыхать, это уж точно пойдет на пользу здоровью".

В минувшие выходные стало известно, что лидер партии Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер заразился коронавирусом и находится в больнице. Во вторник его выписали из больницы и разрешили продолжить лечение дома, но из-за ухудшения здоровья лидер партии был снова госпитализирован.

Сам Сеэдер признался, что никогда раньше так серьезно не болел. ”Я никогда раньше так сильно не болел, впервые в моем носу были кислородные трубки. Каждый опыт чему-то учит и чем-то полезен. По крайней мере, в моей жизни было так ”, — написал он во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.