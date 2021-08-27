Новости Эстонии
27.08.2021, 17:32

Говорят, что беженцы жируют? Что получают в центре Вао прибыващие туда афганцы

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Vao pagulaskeskuse põleng
Vao pagulaskeskuse põleng
Foto: Ain Liiva.
Директор центра для беженцев в Вао Яне Селезнева рассказала в эфире Радио 4: что полагается в Эстонии афганским беженцам, прибывающим в эти дни на размещение в центр. Об этом пишет rus.err.

- Говорят, что на содержание беженцев уходит много средств — больше, чем мы можем себе позволить. Так ли это на самом деле?

- Проживающие тут люди получают, как и местные, пособие в размере 150 евро в месяц, они сами покупают продукты, готовят себе еду. Да, аренду жилья они не оплачивают, но после переселения окажутся в тех же условиях, что и другие жители Эстонии.

- Насколько быстро люди осваивают Эстонию — язык, культуру, историю?

- Это зависит от человека, его образования. Бывало, что очень мотивированные люди изучали язык за три месяца.

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