Может ли тест на коронавирус дать положительный результат, если вы болеете гриппом?

Эксперт по молекулярной биологии Synlab Eesti Каспар Ратник объясняет, что коронавирус SARS-CoV-2 на генетическом уровне настолько сильно отличается от вируса гриппа, что эти два вируса никак нельзя перепутать между собой. Каждый вирус имеет свои гены.

Хотя наличие обоих вирусов можно выяснить с помощью одной и той же техники, ПЦР-теста, но в ходе этого процесса размножается специфическая часть генетической последовательности, которая характерна лишь для одного определенного вируса.

Таким образом наличие одного вируса никоим образом не влияет на результат теста на другой вирус, а значит грипп и коронавирус ПЦР-тест не спутает.

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