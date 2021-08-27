RusDelfi в Маарду | ВИДЕО: Местные жители — патриоты, главная проблема города — неприятный запах

Жительница Маарду Хельге говорит, что ее ничего не беспокоит. “У нас все хорошо”, — говорит она.

Екатерина считает, что одна из главных проблем в Маарду — это неприятный запаха, который, как предполагается, исходит от Таллиннского центра переработки мусора.

“И то, что завод собираются строить по биоотходам, — добавляет она. — А так, в принципе, все устраивает”. Екатерина говорит, что и в дальнейшем планирует жить в Маарду и не собирается никуда переезжать, вот планы по строительству завода “немного напрягают”.

“Это очень беспокоит, очень-очень. Вообще спать невозможно. Мне воздуха не хватает, у меня круглый год открыты окна. Просыпаюсь оттого, что в 10 часов — именно в это время — какой-то запах”, — жалуется Нина.

“Запах — это тоже немало важно. Но помимо него тут нерешенные социальные проблемы. У меня мама не может спуститься с подъезда”, — указывает еще на одну проблему Юрий.

Жительница Маарду устала от того, что приходится носить маски. Геннадий говорит, что для него проблем в городе нет.

“Хорошо все. Город развивается, молодцы”, — говорит Кристина, которая предлагает построить в городе кинотеатр. Многие жители тепло отзывались о своем городе. Видно, что в Маарду живут патриоты своего города.

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