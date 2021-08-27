ОПРОС | Жители стран Балтии больше всего мечтают о покупке дома и автомобиля

В Эстонии респонденты больше всего хотели бы купить собственный дом (38%), популярным было также желание отремонтировать нынешний дом, что хотели бы сделать почти треть респондентов в странах Балтии. Согласно исследованию, ремонт дома более важен для жителей старше 50 лет. Третьим наиболее частым ответом среди респондентов из Латвии (31%) и Эстонии (26%) были путешествия, и это в основном касается молодых людей в возрасте до 30 лет. Напротив, жители Литвы предпочли бы купить новую машину.

По мнению почти половины жителей Балтийских стран, для достижения этих целей необходимо более 20 000 евро.

”По итогам первого полугодия этого года объём кредитов, выданных жителям стран Балтии на различные цели, достиг 5,5 млрд евро. Конечно, львиная доля этого — жилищные кредиты, которых мы выдали больше всего. Люди, которые хотят реализовать свои планы, активно берут кредиты и для других целей: для покупки машины, ремонта недвижимости, ремонта или покупки загородного дома. Если для воплощения мечты необходимо дополнительное финансирование, прежде всего, следует тщательно оценить свои финансовые возможности”, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане.

Жители стран Балтии также потратят дополнительные деньги на улучшение своего здоровья (20%), на покупку дачи или домика для отдыха (15%) и на инвестирование в хобби (11%).