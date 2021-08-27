Народ требует Кальюлайд: необходимое число подписей уже собрано

Для того, чтобы народная инициатива дошла до Рийгикогу, необходимо собрать тысячу голосов. На настоящий момент имеется уже почти 10 000 подписей. Автор инициативы говорит, что необходимое количестве было собрано всего за час.

”Керсти Кальюлайд как президент ЭР успешно справилась со своей ролью ”уравновешивателя” власти, носителя конституционного строя и представительской функции государства” , — значится в описании инициативы.

Выборы президента состоятся в понедельник, 30 августа, в Рийгикогу. К настоящему момент ни одна из партий не выдвинула Кальюлайд в качестве своего кандидата.

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