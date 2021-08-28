ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Право на возврат в течение 14 дней распространяется не на все товары

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора напоминает, что право на возврат в течение 14 дней распространяется не на вcю продукцию и услуги.

Если многие продавцы считают, что они не обязаны принимать обратно товары со вскрытой упаковкой, то Европейский суд решил, что это правило действует только в отношении определенных товаров.

Это прежде всего продающиеся в закрытой упаковке товары, которые покупатель после получения открыл и которые невозможно принять обратно исходя из требований гигиены и защиты здоровья, при условии, что сущность продукта не позволяет сделать его пригодным для дальнейшей продажи с исполнением требований гигиены и защиты здоровья, либо это слишком сложно для продавца. Наглядным примером являются косметические товары, такие как помады и кремы.

При этом нельзя исключать реализации права возврата товара, который непосредственно перед возвратом соприкасался с телом человека, в случае, если продавец может привести его порядок для дальнейшей реализации при помощи таких мер, как чистка или дезинфекция, не нарушая требования гигиены и защиты здоровья.

Если посмотреть на сайты продаж подержанных вещей, то можно предположить, что в случае таких вещей исключения для права возврата применить нельзя. У многих таких товаров в описании указано, для в целях повышенной гигиены их можно легко мыть и дезинфицировать. К таким товарам относятся, например, бюстгальтеры, бритвы, наушники и эпиляторы.

Бюстгальтеры, как и мужские сорочки, можно примерить в магазине. Если говорить о наушниках, то в интернете много информации об уходе за ними, из которой следует, что для чистки не нужны специальные средства или меры, из-за которых продавец мог бы отказаться принимать товар обратно. Бритвы и эпиляторы также легко очистить и продезинфицировать, в связи с чем тоже нет оснований для отказа от возврата.