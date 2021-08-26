В столичном Кристийне в субботу откроются 30 домашних кафе

”День домашних кафе — это хорошая возможность для жителей района познакомиться с соседями. Те, кто приезжает далека, могут познакомиться с Кристийне как с местом для жителства и в то же время исследовать захватывающие сады”, — предложил Рийбе людям спланировать посещение домашних кафе на субботу.