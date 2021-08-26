26.08.2021, 21:55
В столичном Кристийне в субботу откроются 30 домашних кафе(3)
Foto: Karin Kaljuläte
В субботу, 28 августа, с 11.00 до 17.00 откроются двери 30 домашних кафе в районе Кристийне. Многие кафе также предлагают деятельности для детям и семей. В некоторых кафе можно делать покупки и продают растений.
По словам Яануса Рийбе, старейшины района Кристийне, район Кристийне — это сад в центре города.
”День домашних кафе — это хорошая возможность для жителей района познакомиться с соседями. Те, кто приезжает далека, могут познакомиться с Кристийне как с местом для жителства и в то же время исследовать захватывающие сады”, — предложил Рийбе людям спланировать посещение домашних кафе на субботу.
Список открытых домашних кафе с дополнительными деятельности доступен здесь.
Все кафе оснащены дезинфицирующими средствами для рук и масками.
День домашних кафе пройдет в Кристийне уже в четвертый раз. День организует управа района Кристийне в сотрудничестве с жителями.