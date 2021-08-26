Эстонские полицейские будут патрулировать границу вместе с латвийскими коллегами

Старший чиновник охраны правопорядка Ляэнеской префектуры Максим Корзин сказал, что Департамент полиции и погранохраны и раньше сотрудничал с полицией и погранохраной Латвии, проводились совместные рейды и патрули.

"Совместные патрули — это дополнительная возможность для обеспечения безопасности границы и предупреждения увеличения миграционного давления в Эстонии, что наблюдается в Литве и Латвии. Мы постоянно обмениваемся информацией с латвийскими коллегами и они, как и мы, также усилили контроль в приграничных районах. На этой неделе мы начнем совместное патрулирование на территории Латвии", — сказал Корзин.

Совместные патрули пока планируются в течение ближайшего месяца. Эстонские и латвийские полицейские будут патрулировать в приграничных регионах и на основных шоссе, будут применяться компенсационные механизмы Шенгенской зоны, в рамках которых полицейские будут проверять людей и транспортные средства и их документы. Также полицейские будут патрулировать в общественных местах, следить за дорожным движением и участвовать в других полицейских мероприятиях.

По словам Максима Корзина, совместные патрули в государства на территории Шенгена — обычная практика. „Это сотрудничество идет на очень хорошем уровне, и это очень эффективная мера особенно в случае усиления миграционного давления. Это хорошая возможность в рамках международного сотрудничества обеспечивать безопасность границ, общественный порядок, предотвратить совершение преступлений и возникновение новых каналов для нелегальной миграции", — сказал Корзин.

Контроль в приграничный районах Департамент полиции и погранохраны усилил уже в начале августа, тогда в приграничные регионы и порты были направлены дополнительные патрули.