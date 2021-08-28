Почему Эстония может гордиться своими русскоязычными жителями?

В остальном мире идентичность принято определять на основании страны, где человек родился и его гражданства, а не по национальному признаку. Так, к примеру, в Лондоне и Нью-Йорке Алексея или Светлану из Эстонии будут считать эстонцами. Россияне тоже постепенно начинают воспринимать их как эстонцев. Язык эстонских русских уже может отличаться от русского в России. Мы часто используем в разговорной речи эстонские слова, например, maksuamet или tervisekontroll.

Все больше русскоязычных молодых людей приносит известность и успех Эстонии в гастрономии и стартапах. Благодаря знанию языков и работоспособности у них есть все возможности, чтобы пробиться за пределами Эстонии.

Помимо наших шпажисток, визитной карточкой Эстонии, а также примером для молодежи, служат наша сборная по футболу и балетная труппа. Молодые спортсмены и танцоры с разным родным языком добились успеха, они профессионалы, открыты и прекрасно ладят между собой.

В отличие от Финляндии , Латвии и Литвы , в Эстонии нет отдельной политической партии, которая представляла бы интересы национальных меньшинств. Партийные предпочтения русскоязычных в Эстонии становятся все более разнообразными.

Тем межнациональных отношений и интеграции уже практически нет в сегодняшней повестке эстонских СМИ . Иногда это вызывает сожаление, так как в эстоноязычном культурном пространстве все же мало знают о местных русских, об их повседневной жизни и заботах. Часто ошибочно полагают, что русскоязычные не знают и не следят за происходящим в эстонском информационном поле. Однако также это говорит о том, что время стигматизации (навешивания социальных ярлыков) на основании национальной принадлежности уже прошло. Другой вопрос в том, что нужно сделать, чтобы различные общины были лучше осведомлены, как и чем живут люди иной национальности?

Многие русские Эстонии , которые составляют четверть населения страны уже хорошо интегрированы в эстонское общество и связывают свою судьбу и идентичность с Эстонией. По данным Евробарометра за последние 7 лет уровень доверия к Европейскому Союзу среди граждан страны достиг максимальной отметки.

Важно, чтобы живущие в Эстонии русскоязычные остались русскими не только по национальности, но и по духу. Каждый ощущает себя комфортно в том случае, если знает и понимает свои корни, может ими гордиться. Проблема попытки так называемой смены национальности хорошо известна в Эстонии — вспомнить хотя бы тех же ”можжевеловых немцев” (эстонцев, стремившихся подражать всему немецкому).

Нарва — это возможность, а не проблема

Прогуливаясь по речному променаду в Нарве, можно вспомнить тех, кто после начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 пророчил, что ”Нарва — следующая”. За подобными спекуляциями стояла лишь примитивная логика: если Нарва, как и Донбасс, приграничная территория, то и судьба у нее непременно должна быть такой же. Последующие годы доказали, что в Нарве отсутствуют предпосылки для похожего развития событий.

Нарвитяне знают о всех заботах жителей соседней страны, имеют возможность сравнить уровень жизни у себя и у соседей, поэтому они поддерживают нахождение Эстонии в составе ЕС. Нарвитяне любят свой город и хотят работать во имя его развития.

Руководители эстонских промышленных предприятий, которые из-за подорожания рабочей силы и расходов на транспорт решили перевести производство или выполнение подрядных работ обратно из Азии в Европу! Пожалуйста, обратите внимание на Нарву и Силламяэ. В Ида-Вирумаа хватает как предприимчивых и работоспособных людей, так и свободных производственных площадей. Все это вместе сможет придать новый импульс развитию промышленности в Эстонии.

Много русскоязычных проживает в Западной Европе и Скандинавии, однако там они не смогли создать такую же сплоченную общину, как в Эстонии. Русская община в нашей стране становится все сильнее, активнее и образованнее. Среди представителей русской общины все больше видных политиков, деятелей культуры и бизнеса, которыми можно гордиться.