Бумажные деньги в прошлом? Большинство жителей Эстонии используют менее 100 евро наличных в месяц

В среднем каждый второй респондент использовал наличные деньги в 25% платежей. Все операции за наличные совершали 0,4% участвовавших в опросе жителей Эстонии и 3% жителей Латвии и Литвы.

”Использование наличных денег явно сокращается, и, благодаря различным платёжным решениям, количество людей, которым больше не нужны наличные, также увеличивается. На наш взгляд, это очень позитивная тенденция, поскольку она повышает безопасность и прозрачность экономики”, — сказал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

Людей, которые использовали наличные, попросили оценить количество денег, использованных в предыдущем месяце. В большинстве случаев (53% жителей Эстонии, 48% жителей Латвии и 38% жителей Литвы) это было меньше 100 евро. В среднем 25% респондентов использовали наличными от 100 до 300 евро.

Из возрастных групп участвовавшие в опросе жители Эстонии пенсионного возраста удивили самым небольшим использованными наличных денег. Из них 35% заявили, что в предыдущем месяце не производили никаких платежей наличными, а ещё 50% использовали наличные только в пределах четверти от общей суммы платежей. В остальных возрастных группах количество респондентов из Эстонии, не производивших наличные платежи, было на уровне 17–25%. В Литве не использовали наличные деньги в предыдущем месяце 20% пожилых людей, а в Латвии — 14%.

”Очень приятно видеть снижение интереса пожилых людей к использованию наличных денег. Поскольку это был онлайн-опрос, участники старшего возраста, вероятно, были немного более компетентны в цифровой сфере, чем в среднем, и обладали навыками использования удобных цифровых платежей. Повышение цифровых навыков у людей пенсионного возраста также очень важно для нас, как для банка, потому что это позволяет им управлять своими финансовыми делами гораздо более сознательно и безопасно”, — добавил Улла.

Опрос проводился весной 2021 года, в опросе приняли участие 1004 человека из Эстонии, 1005 из Латвии и 1001 из Литвы. Возраст респондентов — от 18 до 75 лет.