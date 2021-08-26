Сегодня в Пыхья-Таллинне состоится толока по сбору слизней

”Каждый несобранный слизень может оставить 400 потомков, поэтому точно можно сказать, что каждый участник толоки делает большой вклад в сдерживание распространения чужеродного вида. В этот раз к нам присоединится пыхья-таллиннский футбольный клуб ”Вольта”. Призываю местных жителей объединить силы, ведь бороться с надоедливым вредителем разумно сообща с соседями”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Толока по сбору слизней начнется в четверг, 26 августа в 20 часов на улице Пардилойгу, возле дома на Малева пыйк, 6. Оттуда участники толоки пойдут по зеленым участкам улиц Пардилойгу и Неэме до автобусной остановки ”Неэме”.

Управа района предоставит средства для сбора слизней. Собранные слизни будут увезены в Таллиннский крематорий для небольших животных.

Управа Пыхья-Таллинна также установила специальные контейнеры для сбора слизней. Они находятся на углу улиц Копли и Каэвури, на углу улиц Неэме и Малева, а также возле ул. Хейна, 36а. Контейнеры предназначены только для сбора слизней. Просим туда не бросать мусор. В контейнер нужно опускать слизней в хорошо закрытом пакете. Стеклянная или пластиковая упаковка не подходит. Контейнеры опустошает Eesti Keskkonnateenused AS.

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