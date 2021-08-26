За сутки в Эстонии выявлено 405 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался

Среди новых заразившихся 317 человек, то есть 78,3% не прошли вакцинацию. 88 человек, то есть 21,7% полностью прошли курс вакцинации.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 130 человек. 79 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 310 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,7% от общего количества сделанных тестов.

За сутки скончался один пациент с коронавирусом: 80-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 1286 заболевших коронавирусом человек.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Подробную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu

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