В Эстонию прибыла первая афганская семья

Из-за недавней работы члена этой семьи она была в опасности и будет ходатайствовать в Эстонии о международной защите, пишет RusERR .

"Я рада, что первая семья с детьми из Афганистана, об успешной эвакуации которой из Кабула мы сообщили во вторник, ночью безопасно приземлилась в Таллиннском аэропорту. Я искренне благодарна, что у Эстонии в лице стран НАТО есть такие надежные союзники, которые помогли нам вывезти этих людей из Афганистана, где им грозила серьезная опасность. Особенная благодарность — Франции", — заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.