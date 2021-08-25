25.08.2021, 18:43
ГАЛЕРЕЯ | Компания HKScan открыла под Таллинном новый логистический центр, где будут работать более 100 человек(6)
Мясоперерабатывающее предприятие HKScan Estonia открыло сегодня в Юри (волость Раэ, Харьюмаа) новый логистический центр. Отсюда с 20 сентября будут осуществляться поставки продукции компании в магазины Эстонии, Латвии и Литвы.
Новый логистический центр крупнейшего предприятия пищевой промышленности Эстонии заменит действовавшие до сей поры в Раквере и Риге центры комплектации.
Складская площадь нового центра - 9000 квадратных метров, в будущем есть возможность ее расширения.
В центре получат работу 105 человек.