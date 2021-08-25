Выборы президента: парламентарии от Isamaa единогласно кандидатуру Кариса не поддерживают

Председатель "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер сообщил после сегодняшнего обсуждения данного вопроса членами парламентской фракции, что "наши позиции и позиции Кариса в чем-то совпадают, но есть и существенные расхождения".

Исходя из этого, "Отечество" решило, что кандидатуру Кариса партия выдвигать не будет, и 30 августа каждый член парламентской фракции будет голосовать по данной кандидатуре, исходя из собственных убеждений.

"Мы хотим, чтобы президент был выбран в Рийгикогу", — отметил Сеэдер.

Как известно, еще одна парламентская партия — EKRE — уже выдвинула в президенты своего кандидата, им стал Хенн Пыллуаас.

Социал-демократы, которые в целом поддерживают переизбрание действующего президента (Керсти Кальюлайд) сообщили, что обсудят кандидатуру Кариса в четверг утром.

Напомним, что для избрания президента в Рийгикогу кандидатура на пост главы государства должна набрать 68 голосов.

У Партии реформ и Центристской партии в сумме в парламенте 59 мандатов. У "Отечества" — 12, у СДПЭ — 11 и у EKRE — 19.