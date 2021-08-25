ИТОГИ ОПРОСА | Читатели RusDelfi хотели бы видеть президентом Эстонии Михаила Кылварта

Среди кандидатов были:

Действующий президент Керсти Кальюлайд

Экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес

Академик Тармо Соомере

Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас

Директор Национального музея Эстонии Алар Карис

Мэр Таллинна Михаил Кылварт

Почетный член Центристской партии Эдгар Сависаар

В опросе приняло участие 5953 человека. Подавляющее большинство (56,1%) проголосовали за Кылварта.

В комментариях мы вам предложили назвать имя своего кандидата на пост президента. "Почему в этом списке нет Путина?" — был один первых комментариев. В ответ другой читатель RusDelfi сразу предложил Александра Лукашенко.

"Путина в президенты Эстонии!" — пишет уже другой читатель по ником ккк. Petr следом за ним предлагает Лукашенко

Читатель под ником Огги Наал считает, что помимо Эдгара Сависаара президентом Эстонии мог бы стать эстонский рок-музыкант и политический деятель Виллу Тамме. Среди панков Эстонии он имеет прозвище Панк Виллу.

Один из читателей называть кандидатуры не стал, но предложил

ликвидировать институт президентства в Эстонии — так дешевле. Его поддержал читатель Никто: "Никого не надо, слишком дорого нам обходиться его содержание". Виктор поддержал эту дискуссию, но добавил: "А вот в премьеры Михаил вполне годен".

Читательница Vera пишет, что предприниматель Тийт Вяхи — человек здравомыслящий и обладающий огромным опытом работы, и в политике, и в экономике.

Читатель под ником 13345 предлагает Хельме, но он не уточняет, кого именно — Марта или Мартина.

Наталья пишет: "Михаил Кылварт справится, он молодой, умный, уравновешенный человек, всего добился сам, это вызывает уважение".

Другой читатель соглашается: "Он набрал на выборах огромное число голосов, значит людям он нравится, поэтому был бы достойный Президент".

Алекс спрашивает, почему в списке отсутствует [Андрей] Коробейник. Читатель Лектор предложил Аркадия Попова.

Смотрите, как проголосовали читатели RusDelfi