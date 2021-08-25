Таллинн обещает обеспечить экспресс-тестами невакцинированных родителей учеников

На пресс-конференции представители города рассказывают о готовности школ к 1 сентября, работе пунктов вакцинации, открытых в помещениях столичной горуправы и общеобразовательных школ, а также о проекте народного бюджета 2022 года.

Вице-мэр Таллинна Владимир Белобровцев отметил, что обучение в школах в новом учебном году будет контактное. Дистанционное образование рассматривается только как крайняя мера, применимая в случае, если школы станут очагами коронавирусной инфекции. Он также отметил, что первое сентября будет проходить в традиционном формате, но в соответствии со всеми директивами государства и желательно — на открытом воздухе (если позволит погода). Для тех родителей. которые не имеют сертификата о прививке и не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев планируется организовать экпресс-тестирование на месте, для того чтобы "никто не остался за порогом школы" в такой торжественный момент.

О результатах кампании по вакцинации в столичных школах рассказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. По ее словам на прошлой неделе было вакцинировано более 1000 человек, самая востребованная вакцина в Эстонии на данный момент — Pfizer. На будущих выходных планируется открыть уже 10 центров вакцинации в школах во всех районах города, в которых вакцинироваться смогут все желающие без предварительной регистрации.

Старейшина района Мутамяэ Лаури Лаатс отметил, что принято решение продолжить развивать проект народного бюджета Таллинна, так как в прошлом году пилотный проект оказался крайне успешным. Свои идеи для участия можно подавать с 3 сентября по 1 октября, в том числе — дигитально. Голосование же будет происходить с 29 ноября по 12 декабря.

Более подробно об организации учебного процесса в столице в новом учебном году читайте ЗДЕСЬ.

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