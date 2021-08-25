Аллар Йыкс о постановлении правительства относительно ограничений: надеюсь, люди пойдут в суд

"Введение ограничений на основании постановления общего характера спорное, поскольку в таком случае не гарантируется основательный и качественный правовой контроль подобного постановлени", — считает Йыкс.

"Оспаривание постановления общего характера приносит положительный результат только тому, кто его оспорил. То есть если я, например, оспорю в суде решение об обязательном ношении маски и выиграю, то маску не буду должен носить только я, а остальным придется надевать их и дальше", — добавил он.

"В пояснительной записке к нему очень много спорных моментов. Я надеюсь, что люди пойдут в суд и тогда станет ясно, были ли обоснованными все эти ограничения. Как мне кажется, единственным оправданием этого постановления является надежда на то, что оно побудит людей вакцинироваться", — заявил адвокат.

"Введение таких ограничений требует огромных административных ресурсов, чтобы следить за их выполнением. Действительно следует спросить, обосновано ли использование этого ресурса? И что будет сопутствовать ограничениям, в обоснованности которых есть сомнения? Этому будет способствовать существенное снижение уровня законопослушности", — подчеркнул Йыкс.