ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии выявлено 437 новых случаев заражения коронавирусом(71)
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 308 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,5% от общего количества сделанных тестов.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 172 человек. 119 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Тартумаа добавились 68, в Вырумаа — 38, в Пярнумаа — 25, на Сааремаа — 26, в Пылвамаа — 20, в Валгамаа — 14, в Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа — по 11 новых положительных результатов. В Рапламаа было выявлено 9, в Ида-Вирумаа — 8, в Ляэнемаа — 7, в Йыгевамаа 6 и Ярвамаа 3 новых случая. На Хийумаа новых случаев заражения выявлено не было. В 9 случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.
По состоянию на утро 25 августа в больницах находятся 103 пациента с коронавирусной инфекцией. Среди госпитализированных пациентов 83 человека, то есть 80,5% не прошли вакцинацию (из них из-за симптомов COVID-19 госпитализированы 77 человек).
По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 712 586 человек, из которых у 97 140 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 615 446 человек — завершен. В течение суток были введены 4182 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 244 005 дозы. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 63,1%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).
Подробную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu
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