ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии выявлено 437 новых случаев заражения коронавирусом

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 308 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,5% от общего количества сделанных тестов.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 172 человек. 119 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавились 68, в Вырумаа — 38, в Пярнумаа — 25, на Сааремаа — 26, в Пылвамаа — 20, в Валгамаа — 14, в Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа — по 11 новых положительных результатов. В Рапламаа было выявлено 9, в Ида-Вирумаа — 8, в Ляэнемаа — 7, в Йыгевамаа 6 и Ярвамаа 3 новых случая. На Хийумаа новых случаев заражения выявлено не было. В 9 случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

По состоянию на утро 25 августа в больницах находятся 103 пациента с коронавирусной инфекцией. Среди госпитализированных пациентов 83 человека, то есть 80,5% не прошли вакцинацию (из них из-за симптомов COVID-19 госпитализированы 77 человек).

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 712 586 человек, из которых у 97 140 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 615 446 человек — завершен. В течение суток были введены 4182 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 244 005 дозы. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 63,1%.