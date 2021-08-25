Начинается регистрация кандидатов на первый тур выборов Президента Республики

Право выдвинуть кандидата на пост Президента Республики имеет не менее чем одна пятая состава Рийгикогу, то есть 21 депутат. Каждый депутат Рийгикогу может предложить только одного кандидата.

Для регистрации кандидата выдвигающие его лица подают в Республиканскую избирательную комиссию представление, содержащее имя и фамилию кандидата; год, месяц и день рождения кандидата; имена, фамилии и подписи лиц, выдвигающих кандидата, и дату составления представления.

К представлению необходимо приложить собственноручно подписанное согласие кандидата в Президенты Республики на регистрацию и подтверждение того, что кандидат соответствует установленным в законе требованиям. Также должны быть приложены документы в подтверждение того, что кандидат является гражданином Эстонии по рождению.

Документы, необходимые для регистрации кандидата, представляет в Республиканскую избирательную комиссию одно из выдвигающих кандидата лиц. Представление кандидатов заканчивается в 18:00 в субботу, 28 августа. Республиканская избирательная комиссия соберется на заседание для регистрации кандидатов в воскресенье, 29 августа, в 17:00.

Первый тур выборов Президента Республики пройдет в Рийгикогу в понедельник, 30 августа, в 13:00.