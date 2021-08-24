В городах Ида-Вирумаа пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек

27 августа вакцинация пройдет в Нарве и Кохтла-Ярве, а 28 августа - в Силламяэ, сообщают горуправы.





Время и места вакцинации в Нарве

15:00 ул. Раквере, 22f

16:00 ул. Рая, 5

Время и места вакцинации в Кохтла-Ярве

10:00 Ярвеская часть города, Keskallee 19 (парковка у здания Городского Управления);

11:00 Поселок Кява, Ehitajate 120a (возле магазина Andriola);

12:00 Народный дом Кохтла-Нымме;

13:00 Сомпа, Humala tn 1 (у здания сомпаского клуба);

14:00 Ahtme mnt 61 (Ахтмеский атлетический зал);

15:00 Ахтмеская часть города, Sõnajala 5 (парковка в Старом Ахтме);

16:00 Кукрузе, Lehe 10a (перед бывшим музеем сланцевой промышленности).

Вакцинировать животных в Силламяэ можно будет с 10:00 до 13:00 на парковке по адресу ул. Ивана Павлова 2А.

Для информации

• Животное, подлежащее вакцинации, должно быть здоровым и возрастом не менее 3 месяцев!

• Вакцинация собак и кошек требуется не реже одного раза в два года!

• Если у вашего питомца есть паспорт или другой документ, в который нужно внести информацию о вакцинации, возьмите его с собой.

• Владелец животного должен иметь возможность обеспечить безопасность во время вакцинации для окружающих.