”Караул! Я никак не могу сосредоточиться!” 7 советов, как более эффективно учиться в этом учебном году
Начнем с небольшого теста. Прочти эти вопросы и мысленно ответь на них.
• Бывает ли, что ты испытываешь разочарование из-за того, что весь вечер учился, а потом от этого все равно не было никакой пользы?
• Ты когда-нибудь чувствовал, что полученные оценки или отзывы не полностью отражают твои реальные усилия?
• Приходилось ли тебе когда-нибудь, проработав большой и трудный материал, назавтра помнить только малую его часть?
Если ответ ”да” хотя бы на один из этих вопросов, следующие рекомендации могут быть тебе очень полезны.
1. Выработай твердый ритм
В большинстве случаев времени на выполнение домашних заданий нужно не так уж мало. Наоборот иногда весь вечер проходит под знаком учебы. Однако результат бывает не таким, как ты ожидаешь. Причина может быть проста — неверный ритм.
Если домашней работы много, нет ничего плохого в том, чтобы время от времени вознаграждать себя после выполнения задания. Например, социальные сети. Конечно, следует установить четкие границы. Если после 15 минут обучения случайно забыться, листая телефон в течение 40 минут, учеба может в худшем случае занять 6–7 часов в день. С другой стороны, если потратить полтора часа на учебу с полным погружением, потом сможешь позволить себе 15 минут общения в социальных сетях. И тогда на проработку того же объема учебного материала потребуется в два, если не в три раза меньше времени.
Если использовать время с умом, ты в тот же день сможешь встречаться с друзьями, совершать видеозвонки, заниматься спортом на открытом воздухе или смотреть Netflix со спокойным сердцем. А при слишком долгих неконтролируемых перерывах в учебе на социальные сети тебе часто не будет хватать времени для других занятий.
2. Удали отвлекающие факторы
Все мы знаем эту постоянную потребность пролистывать то или иное приложение. В большинстве случаев мы не находим то, что ожидали, и с нулевым эффектом его закрываем. И все же через короткое время снова автоматически открываем телефон. А, друг пишет сообщение. Потом приходит другое уведомление. Как его не открыть?
Чтобы не отвлекаться на эту надоедливую привычку, убери отвлекающие факторы. Выключи телефон или отключи уведомления. В компьютере оставляй открытыми только те окна, которые действительно помогают тебе учиться.
3. Измени среду обучения
Хотя слово ”дом” уже записано в названии домашнего задания, это не означает, что нужно учиться исключительно в стенах своего дома. Тем более что дома так много соблазнов, которые заставляют постоянно откладывать учебу. Исследования показали, что изменение учебной среды может существенно повлиять на способность концентрироваться.
Так что если не можешь сосредоточиться дома, попробуй заниматься, например, в тихом кафе или в библиотеке. В последнем случае можно увидеть перед собой многих других учащихся, углубившихся в свои задания, и появится больше мотивации и воли.
4. Найди друга, с которым можно учиться вместе
Общение с друзьями никак не помогает сосредоточиться на обучении. Другое дело, когда работаешь с другом ради одной цели. Ты замечал, что учиться как-то особенно здорово, если делать уроки с другом? С другими ты просто болтаешь, а тут, работая вместе, находишь новые способы продвинуться в обучении. Это совершенно нормально!
Если у тебя уже есть друг, с которым вы вместе — хорошо функционирующий дуэт, постарайтесь быть полезными друг другу. Время от времени встречайтесь или занимайтесь вместе, например, через видеозвонок. Это делает учебу намного более увлекательной, но и более эффективной, потому что вы по очереди помогаете друг другу, а потом можете проверять знания друг друга. И тогда нет причин постоянно хвататься за телефон.
5. Выбери подходящую музыку
Есть два типа людей. Те, кого отвлекает любой посторонний звук, в том числе музыка мешает концентрироваться. А есть те, для кого совершенно невыносима тишина. На самом деле слушать музыку не всегда плохо. Однако многое зависит как от жанра, так и от громкости музыки.
Говорят, что песни со словами иногда могут сильно отвлекать, потому что они уводят внимание от задания, а вот тихая хорошая фоновая музыка может положительно влиять на способность концентрироваться. Например, выяснилось, что особенно хорошо концентрироваться на фоне классической музыки или инструментальных мелодий.
6. Используй помощь Google с умом
Если по какой-то причине ты считаешь изучаемый предмет слишком уж трудным, не сдавайся сразу. Не зацикливайся только на учебном материале — иногда ты просто тратишь время зря! В наше время, когда вся необходимая информация от нас всего в нескольких минутах поиска, было бы грешно этим не воспользоваться.
Если тема на страницах учебника кажется слишком сложной, не бойся искать помощь в другом месте — хотя бы в обучающих видео на YouTube. Может, кто-то другой уже объяснил эту тему легко или так, как тебе интересно. Кто знает, может быть, так будет удобнее воспринимать материал учебника?
7. Награждай себя
Нет лучшего способа двигаться к своей цели, чем поощрение. Неважно, насколько велика или мала для тебя в данный момент задача, все равно стоит следить за финишной чертой и радоваться, когда ты ее пересек. Наградой может быть сериал, который ты не хочешь смотреть в спешке, или что-нибудь сладкое.
А если дело дойдет до достижения более крупной цели, почему бы и не что-то большее, о чем ты давно мечтаешь. Так учеба перестает быть похожа на работу, и ты уже будешь с нетерпением ждать возвращения к ней.
Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи