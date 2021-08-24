”Караул! Я никак не могу сосредоточиться!” 7 советов, как более эффективно учиться в этом учебном году

Начнем с небольшого теста. Прочти эти вопросы и мысленно ответь на них.

• Бывает ли, что ты испытываешь разочарование из-за того, что весь вечер учился, а потом от этого все равно не было никакой пользы?

• Ты когда-нибудь чувствовал, что полученные оценки или отзывы не полностью отражают твои реальные усилия?

• Приходилось ли тебе когда-нибудь, проработав большой и трудный материал, назавтра помнить только малую его часть?



Если ответ ”да” хотя бы на один из этих вопросов, следующие рекомендации могут быть тебе очень полезны.

1. Выработай твердый ритм

В большинстве случаев времени на выполнение домашних заданий нужно не так уж мало. Наоборот иногда весь вечер проходит под знаком учебы. Однако результат бывает не таким, как ты ожидаешь. Причина может быть проста — неверный ритм.

Если домашней работы много, нет ничего плохого в том, чтобы время от времени вознаграждать себя после выполнения задания. Например, социальные сети. Конечно, следует установить четкие границы. Если после 15 минут обучения случайно забыться, листая телефон в течение 40 минут, учеба может в худшем случае занять 6–7 часов в день. С другой стороны, если потратить полтора часа на учебу с полным погружением, потом сможешь позволить себе 15 минут общения в социальных сетях. И тогда на проработку того же объема учебного материала потребуется в два, если не в три раза меньше времени.

Если использовать время с умом, ты в тот же день сможешь встречаться с друзьями, совершать видеозвонки, заниматься спортом на открытом воздухе или смотреть Netflix со спокойным сердцем. А при слишком долгих неконтролируемых перерывах в учебе на социальные сети тебе часто не будет хватать времени для других занятий.

2. Удали отвлекающие факторы