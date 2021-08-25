Глава МВД недоволен словами Тыниса Мяги: выставлять полицейское насилие как проблему Эстонии — не есть окей(48)
Тынис Мяги высказал сожаление, что не смог участвовать в майских протестах против ограничений, которые имели место на таллиннской площади Вабадузе.
Помимо других различных тем (недоверие к СМИ, демонстрации, ограничения и т.д.) Тынис Мяги высказался с по поводу полицейских. "Наши проблемы идентичны тем, что во всем мире. 2+2, полицейское насилие, коррупция, сплошная ложь в прессе и так далее", — сказал он в блоге "Ühe Isa Blogi
Кристиан Яани прочитал мнение певца и в дал в социальных сетях понять, что по меньшей мере некоторые из утверждений Тыниса Мяги, по мнению Министр внутренних дел, неверны.
"В данном блоге он называет проблемой Эстонии и полицейское насилие. Это не окей, — написал Яани, представляющий в правительстве Центристскую партию. — Эстонский народ высоко ценит Тыниса Мяги. Народ очень доверяет и нашей полиции. Ну о каком насилии речь".