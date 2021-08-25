Ильвес расскажет на конференции Tallinn Music Week о роли Поющей революции в восстановлении независимости Эстонии(24)
Выступление бывшего президента Эстонской Республики Тоомаса Хендрика Ильвеса ”30 лет независимости — помогло ли пение стать Эстонии свободной?” состоится в пятницу, 1 октября, в 16:00, в конференц-центре Nordic Hotel Forum на Международной конференции TMW, посвященной музыкальной индустрии.
Во время своего президентства Тоомас Хендрик Ильвес неоднократно выступал на конференции TMW, рассказывая о связи между правами человека, свободой слова и рок-н-роллом. ”Музыка, в том числе рок и панк, по своей природе является антиподом власти”, — сказал Ильвес во вступительной речи на TMW 2015.
Известная британская артистка Пи Джей Харви процитировала речь Ильвеса на TMW 2012 года в своем Facebook и в журнале Clash: ”Если президент Эстонской Республики цитирует Джелло Биафра и Пи Джей Харви, вы понимаете, что находитесь в классной стране! Он также поддерживает акцию протеста Pussy Riot в русской православной церкви в Москве. Этот президент предлагает поддержку не только активистам, работающим с ним на одном поле. Эстония может гордиться своей свободой, благодаря которой музыкантов не арестовывают за протест против своего правительства!”
Благодаря выступлениям Ильвеса и его твитам в Твиттере несколько эстонских музыкантов и инициатив также получили более широкую международную огласку.
В последние годы президент Ильвес выступал на многих международных форумах, рассказывая о европейской интеграции, электронном государстве, кибербезопасности и демократических процессах в цифровую эпоху. Среди прочего, он является членом консультативного совета Центра технологий и глобальных отношений Оксфордского университета, членом Глобальной комиссии по выборам и демократии в цифровую эпоху Фонда Кофи Аннана, комиссаром Трансатлантической комиссии по честности выборов фонда ”Альянс демократий”, приглашенным профессором, занимающимся вопросами демократии в эпоху цифровых технологий в Институте политических исследований Йохана Скайтта Тартуского университета. В 2020 году Ильвес присоединился к Центру анализа европейской политики в качестве почетного сотрудника и стал комиссаром Панъевропейской комиссии ВОЗ по здоровью и устойчивому развитию. Тоомас Хендрик Ильвес был президентом Эстонской Республики в 2006–2016 годах.
С 1 по 2 октября в Nordic Hotel Forum и клубе HALL пройдет международная конференция TMW, на которой особое внимание будет уделяться взаимодействию местного и глобального: от клубной культуры до региональной концертной индустрии. 30-летие восстановления независимости Эстонии будет отмечено беседами о роли музыки в социальных изменениях.