АРХИВНЫЕ ФОТО | Бум после тотального дефицита. Какой была торговля в Эстонии в начале 90-х

Например, к декабрю того же года в Эстонии было зарегистрировано 4980 оптовых предприятий.

В розничной торговле началась масштабная приватизация, стали открываться рынки (Центральный рынок, рынок Кадака и другие), конкурировать с которыми могли лишь немногие магазины. Самыми популярными магазинами в Таллинне были Järveotsa и Kaubahal. В 1994 году на рынок вышла новая сеть гипермаркетов Maksimarket, в 1992 году открыл свои двери супермаркет Konsum.

Ассортимент того времени отличался эклектичностью и хаотичностью. Доминирующую позицию в торговле занимали оптовики. Оборот крупнейших из них ((ECS, Agrosif, Abe Int) в 1993 году вырос в 5-10 раз по сравнению с предыдущим годом. Именно крупные оптовые компании стали первыми клиентами для рекламного и медиарынка. Многие открывающиеся магазины покупали финны.

В 1993-1994 гг наблюдался быстрый рост объемов потребления. Потребители были открыты самым различными товарам. Потребительские привычки отсутствовали, а вместе с этим и стереотипы в отношении критериев качества и психологического ценового барьера. Эстонские потребители могли считать качественным такие товары, которые опытные западные потребители вообще не принимали. Многие международные поставщики пользовались неопытностью местных потребителей и продавали под видом международного бренда более дешевые и низкокачественные аналоги, аргументируя свои действия высокой чувствительностью потребителей к ценам.

Смотрите, как выглядели магазины того времени!

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