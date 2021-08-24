ФОТО | Полиция ищет владелицу оставленных на берегу озера вещей

На данный момент полиции не было сообщений о пропавшей женщине, которой могли бы принадлежать эти вещи — платье, брюки, кофта и туфли. Вещи доставлены в Ида-Харьюское отделение полиции.

"Человек, который нашел эти вещи, конечно же начал беспокоиться, увидев одежду на берегу, и поступил правильно, сообщив о находке на номер 112. Цель полиции — убедиться, что с владелицей одежды все в порядке. Просим людей, у кого есть информация о том, кому могут принадлежать эти вещи, связаться с полицией", — сказала следователь Ида-Харьюского отделения полиции Ирина Малышева.