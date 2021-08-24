Ратас: налоговую систему необходимо осовременить

”Налоговая система — это инструмент. С помощью которого мы сможем сократить неравенство и бедность в стране, а также повысить уровень жизни населения и конкурентоспособность предприятий. Общая налоговая нагрузка определяет объем общественных благ. Большое значение имеет и структура налогов, т.е. в каких долях распределены налоговые поступления с производства, потребления и налогообложения собственности”, — сказал Ратас.

Ратас подчеркнул, что принести пользу всем людям налоговая система может в том случае, если она соответствует новым целям и учитывает изменения экономической среды. ”Мы все хорошо помним, сколько сомнений было относительно повышения необлагаемого налогом минимума. Позднее стало понятно, что благодаря этому шагу доход людей, чья зарплата ниже средней, увеличился, и, по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), неравенство в Эстонии сократилось. Таким же хорошим примером может послужить своевременное понижение акцизов, за счет чего увеличился наш общий доход”, — пояснил он.

Ратас добавил, что в течение последнего десятилетия в организации работы предприятий, труда и потребления произошли существенные изменения. К новым явлениям последнего десятилетия относятся: экономика совместного потребления, электронные услуги, трансграничная торговля и удаленная работа.

”Если посмотреть на произошедшие изменения с позиции налогообложения, то, вопросов возникает, пожалуй, больше, чем ответов, к примеру, кто и сколько должен платить налогов. Однако, ясно то, что Эстония должна быть конкурентоспособной и в новых условиях”, — отметил Ратас.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.