24.08.2021, 09:30
Ущерб от поджога пяти грузовиков в Нарве оценили в 300 000 евро(11)
Foto: Roman Vikulov
Нарвское отделение полиции продолжает расследовать дело о поджоге пяти грузовых автомобилей на парковочной площадке на улице Пуувилла.
Ущерб от поджога составил около 300 000 евро, сообщила во вторник Идаская префектура, передает rus.err.ee.
Как ранее писал Delfi, 22 августа в 1.51 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Нарве на улице Пуувилла, 10 виден сильный дым и слышны взрывы.
Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горят 5 грузовых машин. В 2.41 огонь удалось локализовать, а в 4.31 завершить работы по тушению. По предварительным данным, пожар начался из-за поджога. На месте происшествия никто не пострадал.