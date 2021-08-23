Взрыв в Тарту: пострадавших полицейских перевели из реанимации в обычную палату

"Рады сообщить, что на этих выходных двое полицейских перевели из реанимации на выздоровление в обычное отделение, — сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. — Они по-прежнему нуждаются в больничном лечение и выздоровление займет времени. Надеемся, с каждым днем они будут идти на поправку".

Двое спасателей на прошлой неделе были переведены на домашнее лечение. По-прежнему в тяжелом положении находится в Северо-Эстонской региональной больнице водитель скорой помощи.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В четверг, 12 августа, в 13:44 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из одной квартиры в Тарту в многоквартирном жилом доме доносится запах газа. Поскольку по предварительной информации в квартире находился пьяный мужчина, который не открыл дверь, то на место происшествия помимо спасателей выехали также полиция и врачи.

Прибывшие на место спасатели начали проверку, как в 13.56 произошел взрыв. Пострадали девять человек. Двое пострадавших спасателей, двое полицейских и водитель скорой помощи были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. 46-летний мужчина, который в момент взрыва находился в квартире, тоже получил серьезные травмы. От полученных травм он скончался в больнице. Кроме того, скорая помощь оказала первую помощь трем жителям на месте.

"Из-за взрыва серьезные повреждения получили шестеро человек, пятеро из них — сотрудники оперативных служб. Среди них было двое наших сотрудников, полицейские в возрасте 23 и 25 лет, которые, к сожалению, пострадали серьезнее всего. Из-за обширных ожогов они находятся в очень тяжелом состоянии", — сообщил тогда Лыунаский префект Валло Коппель.

У следователей есть основания полагать, что взрыв был преднамеренным.