Премьер-министры Балтийских стран и Польши: Беларусь незаконно направляет людей к границе ЕС и заcтавляет ее переходить

Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в совместном заявлении выражают глубокую обеспокоенность cитуацией на границе Литвы, Латвии и Польши с Белоруссией.

”Для нас ясно, что данный кризис был спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко. Использование иммигрантов для дестабилизации соседних стран является недвусмысленным нарушением международного права и квалифицируется как гибридная атака против Латвии, Литвы, Польши и таким образом против всего Европейского союза”, — пишут премьер-министры.

Каллас, Кариньш, Шимоните и Моравецкий ценят готовность ЕС и стран — членов союза совместными усилиями защищать внешнюю границу Евросоюза. ”Единство ЕС и его членов, быстрая дипломатическая, финансовая и техническая поддержка имеют ключевое значение для эффективного ответа на вызов, брошенный режимом Лукашенко”, — подчеркивают они.

Премьер-министры отмечают, что не менее важно совместными усилиями использовать все имеющиеся дипломатические и практические средства, чтобы как можно быстрее перекрывать новые пути нелегальной миграции.

Премьер-министры четырех стран отмечают в совместном заявлении, что Европейскому союзу нужно воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы пересмотреть подход к охране границы.

”Мы уверены, что охрана внешних границ Европейского союза является не только обязанностью отдельных членов ЕС, но совместной ответственностью всего Европейского союза. Поэтому на уровне ЕС на это нужно обращать соразмерное политическое внимание и выделать необходимые финансовые средства”, — говорится в заявлении премьер-министров.

Премьер-министры Балтийских стран и Польши подчеркивают, что нужно, не откладывая, поднять тему недостойного обращения с мигрантами на территории Белоруссии в ООН, в том числе сфокусировать на ней внимание Совета безопасности ООН.