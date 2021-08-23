"Необходимо осудить незаконную аннексию региона". Делегация Рийгикогу посетит морскую границу Украины вблизи Мариуполя

По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, Крымская платформа, цель которой — обеспечить завершение оккупации Крыма, — это крайне положительная инициатива. ”В день тридцатилетия восстановления независимости Украины мировая общественность должна по-прежнему уделять пристальное внимание ситуации в Крыму. Необходимо осудить незаконную аннексию региона со стороны России, — сказал председатель комиссии. — Платформа предоставляет возможность демократической общественности собраться и поддержать восстановление территориальной целостности Украины.

Сегодня делегация примет участие в форуме экспертов Крымской платформы. Участники мероприятия обсудят права крымских татар, реинтеграцию Крыма, непризнание аннексии и угрозы в сфере безопасности, связанные с регионом Азовского и Черного морей. Также она примет участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины и в культурной программе, посвященной открытию Крымской платформы.

Завтра визит делегации продолжится участием в праздничных мероприятиях, посвященных тридцатилетию принятия Декларации независимости Украины. В среду запланировано посещение Мариуполя и находящихся поблизости приграничных морских территорий.

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