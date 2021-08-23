ВИДЕО | Главред Raadio 4 Юлия Балий: Эстония за 30 лет прошла огромный путь, нам есть чем гордиться

“Такая дата, 30 лет независимости Эстонии, — это повод для радости, для гордости, для ощущения того, что все-таки все возможно, если очень сильно захотеть”, — сказала Балий.

Она отметила, что Эстония за эти 30 лет прошла огромный путь и нам есть чем гордиться.

Полностью интервью смотрите на видео!

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.