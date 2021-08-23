Министр Яани отказался оценивать действия полицейского, застрелившего мужчину в Ляэнемаа

"Департамент полиции и погранохраны под руководством прокуратуры в настоящее время расследует уголовное дело, в ходе которого будет всесторонне оценено то, имелись ли законные основания для применения служебного оружия. Оценить ход событий призваны и тактики безопасности полиции. До окончания этих расследований невозможно оценить действия сотрудника полиции", — отметил Кристиан Яани в своем ответе на письменный запрос депутата Рийгикогу Марта Хельме (EKRE).

По его словам, нельзя уверенно утверждать и то, что исход инцидента был бы другим, если бы у полиции во время задержания были бы при себе электрошокеры.

"Гадание — дело неблагодарное, и из уважения к близким погибшего и полиции я не считаю правильным спекулировать на фактах, которые все еще оцениваются. Но ни один полицейский не хочет, чтобы исход событий был таким, как в Хаэска", — добавил Яани.

По словам Яани, у одного из полицейских, участвовавших в разрешении упомянутого инцидента, стаж работы в полиции 19 лет, у второго — один год. На время расследования прокуратура не ходатайствовала об отстранении их от службы.

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