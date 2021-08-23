23.08.2021, 11:21
ЧП в Таллинне: у семилетнего ребенка нога застряла в велосипеде(8)
20 августа в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Креэги в столичном районе Нымме у семилетнего ребенка нога застряла между педалью и корпусом велосипеда.
Самостоятельно вытащить ногу не удалось, поэтому на место были вызваны спасатели. Они освободили конечность и передали ребенка медикам скорой для проверки.
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