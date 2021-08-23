В Нарве зарегистрирован избирательный союз бывшего мэра города Алексея Евграфова

"Подтверждение регистрации избирательного союза мы получили в пятницу. Теперь начнём постепенно представлять кандидатов в депутаты из нашего списка и знакомить жителей с предвыборной программой", — сказал RusDelfi Евграфов.

На данный момент известно, что в список вошли депутаты Ирина Янович и Илья Фёдоров. "Ещё несколько имён откроем в течение дня", — добавил Евграфов, который открыт для сотрудничества по вопросам города с любыми партиями.

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