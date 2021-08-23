23.08.2021, 09:47
В Нарве зарегистрирован избирательный союз бывшего мэра города Алексея Евграфова(14)
Foto: Dmitri Fedotkin
В Нарве зарегистрирован избирательный союз бывшего мэра города Алексея Евграфова "Elagu Narva!" ("Да здравствует Нарва!") для участия в предстоящих муниципальных выборах.
"Подтверждение регистрации избирательного союза мы получили в пятницу. Теперь начнём постепенно представлять кандидатов в депутаты из нашего списка и знакомить жителей с предвыборной программой", — сказал RusDelfi Евграфов.
На данный момент известно, что в список вошли депутаты Ирина Янович и Илья Фёдоров. "Ещё несколько имён откроем в течение дня", — добавил Евграфов, который открыт для сотрудничества по вопросам города с любыми партиями.
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